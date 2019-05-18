2019-05-18T06:33:20+03:00
Политика

Глава МИД Венесуэлы: Вашингтон потерпел поражение в своих шагах против Каракаса

По словам Хорхе Арреасы, «пришло время дипломатии», и Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава венесуэльского МИД Хорхе АрреасаГлава венесуэльского МИД Хорхе АрреасаФото: REUTERS
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Несмотря на совершенно недружественные шаги Вашингтона по отношению к Каракасу, Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

«Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров», - сказал он в интервью телеканалу TeleSUR, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.

При этом глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Вашингтон «потерпел поражение в своих действиях против Каракаса».

Напомним, США постоянно вводят все новые санкции против Боливарианской республики, в американском «черном списке» есть и Хорхе Арреаса.

Как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, 30 апреля предпринял попытку государственного переворота, а после ее провала заявил, что рассчитывает на военное вмешательство со стороны США.

В четверг, 16 мая, американские правоохранители ворвались в венесуэльское посольство и арестовали четверых оставшихся там активистов, которые защищали дипмиссию от сторонников оппозиции. Дипломаты по требованию госдепартамента США покинули здание в конце апреля.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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