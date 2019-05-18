Глава МИД Венесуэлы: Вашингтон потерпел поражение в своих шагах против Каракаса
Несмотря на совершенно недружественные шаги Вашингтона по отношению к Каракасу, Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса.
«Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров», - сказал он в интервью телеканалу TeleSUR, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.
При этом глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Вашингтон «потерпел поражение в своих действиях против Каракаса».
Напомним, США постоянно вводят все новые санкции против Боливарианской республики, в американском «черном списке» есть и Хорхе Арреаса.
Как писал сайт kp.ru, спикер парламента Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, 30 апреля предпринял попытку государственного переворота, а после ее провала заявил, что рассчитывает на военное вмешательство со стороны США.
В четверг, 16 мая, американские правоохранители ворвались в венесуэльское посольство и арестовали четверых оставшихся там активистов, которые защищали дипмиссию от сторонников оппозиции. Дипломаты по требованию госдепартамента США покинули здание в конце апреля.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU