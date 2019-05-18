2019-05-18T08:05:45+03:00
В мире

Англичанин купил подлинную картину Пикассо за 293 доллара

Полотно оказалось работой великого мастера «Купальщица, сидящая на берегу моря»
Марина ВЕНЦОВА
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Пабло ПикассоПабло ПикассоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель из английского города Кроли Филип Стэплтон приобрел за 230 фунтов стерлингов (293 доллара) подлинное произведение «Купальщица, сидящая на берегу моря» Пабло Пикассо. Об этом рассказали эксперты Sky News.

Мужчина при покупке счел картину хорошей стилизацией. Однако спустя полгода решил все таки проверить ее происхождение. Для этого он обратился к специалисту аукционов Brighton and Hove, где счастливому обладателю произведения искусства сообщили о принадлежности полотна кисти Пикассо.

По мнению эксперта, оказавшаяся в руках британца картина является подготовительной работой, которую мастер подарил своему другу Роланду Пенроузу - тоже художнику.

По данным Sky News, на самом деле стоимость найденной картины составляет 750 тысяч фунтов стерлингов (955 тысяч долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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