Немецкие СМИ: Вице-канцлер Австрии обсуждал тайную сделку с «россиянкой»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-18T09:08:38+03:00

Журналисты ссылаются на видеозапись беседы Штрахе с некой дамой на Ибице в июле 2017 года

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Вице-канцлер Австрии и председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе два года назад обсуждал финансовую помощь своей партии с некой «миллионершей из России», которая хотела, в частности, купить австрийскую газету Kronen Zeitung.

Об этом в пятницу сообщили немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении видеозапись беседы, сделанную в июле 2017 года на Ибице. Они утверждают, что тогда еще не занимавший пост вице-канцлера Штрахе якобы предложил предполагаемой россиянке заключить «тайную сделку» и обещал ей доступ к госконрактам. При разговоре присутствовал его помощник Йоханн Гуденус, который сейчас возглавляет парламентскую фракцию АПС.

По данным немецких журналистов, австрийские политики, кроме покупки газеты, обсуждали с этой женщиной «лицензии на казино, продажу старого роскошного отеля и контракты на строительство автомагистрали». В общей сложности «россиянка» якобы собиралась инвестировать в Австрии более 250 миллионов евро, причем ее спутник говорил, что эти деньги нельзя положить на счет в банке, потому что они «не совсем легальны».

При этом Spiegel отмечает, что сама встреча была «ловушкой»: вилла на Ибице, где велись разговоры о «тайных» многомиллионные сделках, оснащена скрытыми видеокамерами. Отмечается, что все участники беседы были нетрезвы и испытывали заметные трудности из-за «языкового барьера», а кто и зачем эту встречу устроил, неизвестно. Издание уточняет, что источник, передавший журналистам видео, пожелал остаться анонимным.

После этих публикаций в Австрии разразился громкий скандал: оппозиция потребовала отставки вице-канцлера, а прокуратура, как ранее писал сайт kp.ru, занялась проверкой изложенной истории и собирается запросить у Suddeutsche Zeitung полную версию компрометирующей Штрахе видеозаписи.

ИСТОЧНИК KP.RU