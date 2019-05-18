США на инаугурации Зеленского будет представлять президентская делегация

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-18T09:16:07+03:00

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Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что на торжественную церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского приедет президентская делегация Соединенных Штатов численностью до 15 человек. Во главе ее, по словам украинского дипломата, будет высокопоставленный член кабинета Дональда Трампа.

«На сегодня есть решение о том, что на Украину поедет большая представительная делегация в составе до 15 человек. Она будет иметь статус президентской делегации», - приводит слова посла агентство Укринформ.

При этом Чалый добавил, что в ее состав войдут члены кабинета президента США Дональда Трампа, представители Госдепартамента, члены обеих палат Конгресса, а также представители украинских организаций Америки. Дипломат отметил, что во время пребывания американской делегации на Украине длительные переговоры не запланированы, однако должна быть возможность обсудить комплекс вопросов стратегического партнерства между странами.

В то же время, по информации, которая была получена из источников в американском правительстве, делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, инаугурация избранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра. Как накануне сообщили в МИД страны, российские представители не были приглашены на мероприятие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU