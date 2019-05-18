Елизавета II наймет на работу специалиста по Instagram и Facebook

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-18T09:24:17+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II ищет сотрудника в свою команду. Нанятый на эту должность человек будет заниматься социальными сетями. Информация об этом размещена на сайте королевского департамента Royal Household.

Работник будет отвечать за освещение важнейших событий жизни королевской семьи, продвижение в социальных сетях. Отдельно подчеркивается важность качественной работы, чтобы цифровые каналы королевской семьи "вызывали интерес и охватывали широкий круг аудитории". Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Вы будете помогать оттачивать и формировать нашу цифровую связь с помощью аналитики, мониторинга и изучения новых технологий. Реакция на нашу работу всегда громкая, поэтому репутация и влияние будут на первом месте во всем, что вы делаете. И ваша работа будет широко распространяться по всему миру", — отметили в Букингемском дворце.

Сотруднику обещают пятидневную рабочую неделю и зарплату в 38 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU