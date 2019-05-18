КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-18T10:03:14+03:00

КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями США Фото: REUTERS

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КНДР выразила протест в ООН в связи с недавним захватом торгового судна республики властями Соединенных Штатов. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил официальное письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.

В нем отмечается, что США, захватив торговое судно КНДР, совершили незаконный и недопустимый акт. "Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что Соединенные Штаты действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права", - цитирует ТАСС словам постпреда КНДР при ООН.

По мнению корейской стороны, действия США на международной арене определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая власти США арестовали сухогруз Wise Honest КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций. По данным Минюста Соединенных Штатов, судно "использовалось для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи, а также доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования", что запрещено резолюциями СБ ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU