2019-05-18T10:03:14+03:00
В мире

КНДР направила письмо в ООН из-за ареста своего судна властями США

Ранее по обвинению в нарушении международного права Вашингтон арестовал сухогруз Wise Honest
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
КНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями СШАКНДР направила протест в ООН в связи с арестом своего судна властями СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

КНДР выразила протест в ООН в связи с недавним захватом торгового судна республики властями Соединенных Штатов. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил официальное письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.

В нем отмечается, что США, захватив торговое судно КНДР, совершили незаконный и недопустимый акт. "Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что Соединенные Штаты действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права", - цитирует ТАСС словам постпреда КНДР при ООН.

По мнению корейской стороны, действия США на международной арене определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая власти США арестовали сухогруз Wise Honest КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций. По данным Минюста Соединенных Штатов, судно "использовалось для незаконной транспортировки угля из Северной Кореи, а также доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования", что запрещено резолюциями СБ ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский пригласил украинцев в парк возле Рады посмотреть инаугурацию
Британские читатели негативно восприняли новость о перехвате российских самолетов над Балтикой
СМИ: Юлия Скрипаль намерена в ближайшее время выступить с заявлением
Елизавета II наймет на работу специалиста по Instagram и Facebook
США на инаугурации Зеленского будет представлять президентская делегация
Трамп поддержал идею расследовать связь Байдена с Китаем
Немецкие СМИ: Вице-канцлер Австрии обсуждал тайную сделку с «россиянкой»
В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией
Англичанин купил подлинную картину Пикассо за 293 доллара
В Сети появились видеокадры перехвата ракет над Дамаском системой ПВО Сирии
Погода в Москве на 18 мая 2019 года: температура до +22 и без осадков
В команде Зеленского прокомментировали сообщения о его намерении распустить Раду
Задержанных в посольстве Венесуэлы в США активистов выпустили из-под стражи
Вице-канцлера Австрии заподозрили в тайных сделках с иностранцами
Минторг США может отложить часть ограничений против Huawei
Глава МИД Венесуэлы: Вашингтон потерпел поражение в своих шагах против Каракаса
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая