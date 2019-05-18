СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-18T11:33:31+03:00

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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе после публикации немецкими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, которая свидетельствует о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты, объявит в субботу, 18 мая, о своей отставке.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в австрийских властях, пост вице-канцлера страны вместо Штрахе может занять министр транспорта Норберт Хофер.

Отмечается, что канцлер Себастьян Курц исключил дальнейшее сотрудничество с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Напомним, генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек, как ранее писал сайт kp.ru, рассказал, что в настоящее время прокуратура Австрии проверяет информацию о «тайном финансировании» Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на доступ к госконтрактам. По его словам, существует видеозапись разговоров, подтверждающие данный факт. Прокуратуре нужно установить, была ли это просто беседа или же на записи запечатлены доказательства того, что Штрахе действительно нарушил закон.

ИСТОЧНИК KP.RU