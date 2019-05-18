Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-18T12:48:11+03:00

В ведомстве готовят документ, где обозначат необходимые к принятию меры

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Чиновники министерства просвещения закончили работу над проектом нового постановления правительства по антитеррористической безопасности школ. В документе учтут работу прошлого постановления и установят новые категории опасности образовательных учреждений.

Ведомство начало эту работу по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, который отреагировал на события в казанской гимназии. Напомним, в понедельник, 13 мая, 17-летний ученик 10-го класса гимназии №7 пришел в класс,сел за стол учителя с пистолетом и ножом. Таким образом он взял в заложники учителя и одноклассников.

"В настоящий момент проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов с расширением категорий защищенности и конкретизацией критериев, с учетом практики действующего постановления, позиций профильных ведомств и регионов", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Особо в министерстве подчеркнули, что безопасность объектов образования находится на постоянном контроле, система антитеррористической безопасности образовательной среды действует на всей территории и охватывает каждую школу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU