Минтранс выполнит поручение открыть железнодорожную часть Крымского моста раньше срока

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-18T13:03:40+03:00

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что данная работа будет завершена до конца года

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Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика.

"У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено", - сказал он в ходе рабочей поездки в Крым, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Дитрих добавил, что готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%.

Путин 16 мая, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи заверил, что в конце года с опережением графика будет достроена и сдана железнодорожная часть Крымского моста.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 15 мая 2018 года была запущена в работу автодорожная часть моста Крымского моста, который соединил полуостров с материком, сделав удобнее путь в этот российский регион.

ИСТОЧНИК KP.RU