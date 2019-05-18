Русские эмигранты хотят посадить своего депутата в Госдуму
Проживающие в других странах граждане России выступили с законодательной инициативой. Русскоговорящие жители Северной и Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии предлагают создать "округ дальнего зарубежья". Это позволит им выбирать собственного депутата в Государственную думу.
Информацию об этом распространил председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков. Кроме того, эти люди надеются на помощь в получении российского гражданства. Также они просят проработать вопрос о получении гражданства ребенком без согласия двух родителей. Этот вопрос актуален для тех, кто покинул страну еще с советским паспортом. Об этом пишет ТАСС.
Депутат Госдумы Павел Шперов, комментируя ситуацию, отметил, что на данный момент создание избирательного округа связано с рядом сложностей, а вот упрощение предоставления гражданства посчитал возможным.
ИСТОЧНИК KP.RU