2019-05-18T14:10:41+03:00
Политика

СМИ: США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

При этом Вашингтон будет требовать закупки военной техники американского производства
Марина ВЕНЦОВА
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США заплатят другим странам за отказ от российского оружияСША заплатят другим странам за отказ от российского оружияФото: REUTERS
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Соединенные Штаты намерены распространить по всему миру негласную программу финансовой помощи тем странам, которые полностью откажутся от закупок военной техники и оружия российского производства. Такая помощь ранее распространялась только на страны Восточной Европы, которые были объединены Варшавским договором.

Суть программы заключается в том, что США выплачивают стране определенную сумму за отказ от уже стоящей у нее на вооружении советской или российской техники, а также ее дальнейших покупок.

Вашингтон взамен требует закупку вооружения, произведенного в Соединенных Штатах, сообщает Defence One со ссылкой на источник в Госдепе.

Посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что бюджетные проекты на 2020 год, которые в настоящее время рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение военной помощи Украине по сравнению с текущим годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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