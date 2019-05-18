Порошенко призвал новую власть Украины продолжить усиление санкций против России

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-18T14:27:59+03:00

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Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал новую власть во главе с избранным лидером Владимиром Зеленским, который в понедельник официально приступит к выполнению своих обязанностей, продолжить борьбу за усиление санкций против России.

"Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями", - сказал он в субботу, выступая на праздновании Дня Европы в Киеве.

Кроме того, Порошенко выразил надежду, что новый глава государства «продолжит движение Украины в Европейский союз», а также будет беречь проукраинскую международную коалицию.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, инаугурация избранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра. Избранный президент со своей стороны пригласил украинцев утром в понедельник прийти в Мариинский парк в Киеве для того, чтобы там на экранах посмотреть церемонию его торжественного вступления в должность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU