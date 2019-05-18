Пушков прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-18T14:41:47+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вернет себе Крым, риторической белибердой.

«Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдёт в демагогию - в пустые разговоры о «достоинстве и чести», «освобождении родины крымских татар» от некой оккупации и прочую риторическую белиберду», - написал он в «Твиттере».

При это Пушков подчеркнул, что как бы эта зона не стала единственной в деятельности нового главы Незалежной.

Ранее сайт kp.ru писал, что Владимир Зеленский по случаю 75-я годовщина начала депортации крымских татар, заявил, что Крым вернется в состав Украины. Хотя, по его словам, "путь будет долгим".

Напомним, в марте 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся всенародный референдум по вопросу воссоединения с Россией. Более 95% жителей полуострова высказались тогда в поддержку такой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU