Детский омбудсмен: в России необходимо создать службу помощи семьям в трудной ситуации

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-18T15:00:22+03:00

Такое мнение уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова высказала в связи с инцидентом, когда ребенка оставили в поликлинике

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В России необходимо создать службу помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в связи с инцидентом, когда ребенка оставили в поликлинике.

"Это ещё раз подчеркивает важность создания службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в режиме одного окна, необходимость повышения информированности населения о возможных социальных услугах", - приводит ее слова Интерфакс.

Кузнецова также отметила, что "если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы, этой ситуации можно было избежать". При этом детский омбудсмен отметила, что находится на связи со всеми уполномоченными органами по данному инциденту.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 16 мая, неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике на севере Москвы, и не вернулась за ней. Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы, которые позже задержали женщину. На вопрос о том, почему она оставила ребенка, горе-мать ответила: «Не справлялась с обязанностями».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU