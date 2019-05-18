На шоссе в Подмосковье фура снесла легковушку: погибли три человека

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-18T15:58:22+03:00

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В субботу, 18 мая, в Подмосковье случилась авария. На Носовихинском шоссе фура "Вольво" снесла легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека. Одна из погибших - полуторагодовалая девочка.

По сообщениям очевидцев, все трое - одна семья. В живых осталась лишь одна пассажирка машины. Трехлетнюю девочку госпитализировали в больницу прибывшие на место аварии медики. Водитель фуры травм не получил. Обстоятельства ДТП выясняются.

Шансов выжить у пассажиров легковушки почти не было.Фото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал о еще одной трагедии в Подмосковье. В районе поселка Подосинки под Дмитровом автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком КамАЗ, груженным песком. В результате иномарка перевернулась и упала в кювет, сверху на нее наехал грузовик. В результате ДТП два парня, которые находились в легковом автомобиле погибли, женщина госпитализирована. По данным источников в экстренных службах, в аварии погиб помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709610" frameborder="0"></iframe> Семья из трех человек погибли в ДТП на Носовихинском шоссе в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU