2019-05-18T15:58:22+03:00
Происшествия

На шоссе в Подмосковье фура снесла легковушку: погибли три человека

Трехлетней девочке удалось выжить
Григорий ЛЕОРДА
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Очевидцы пытались помочь попавшим в аварию людям.Очевидцы пытались помочь попавшим в аварию людям.Фото: очевидцев.
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В субботу, 18 мая, в Подмосковье случилась авария. На Носовихинском шоссе фура "Вольво" снесла легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека. Одна из погибших - полуторагодовалая девочка.

По сообщениям очевидцев, все трое - одна семья. В живых осталась лишь одна пассажирка машины. Трехлетнюю девочку госпитализировали в больницу прибывшие на место аварии медики. Водитель фуры травм не получил. Обстоятельства ДТП выясняются.

Шансов выжить у пассажиров легковушки почти не было. Фото: предоставлено очевидцем

Шансов выжить у пассажиров легковушки почти не было.Фото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал о еще одной трагедии в Подмосковье. В районе поселка Подосинки под Дмитровом автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком КамАЗ, груженным песком. В результате иномарка перевернулась и упала в кювет, сверху на нее наехал грузовик. В результате ДТП два парня, которые находились в легковом автомобиле погибли, женщина госпитализирована. По данным источников в экстренных службах, в аварии погиб помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов.

Семья из трех человек погибли в ДТП на Носовихинском шоссе в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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