2019-05-18T16:37:57+03:00
Общество

Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Индии

С 29 мая ведомство запрещает поставки морепродуктов с двух индийских предприятий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из ИндииРоссельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из ИндииФото: Оксана КИСЕЛЁВА
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В креветках из Индии Россельхознадзор обнаружил ртуть и мышьяк.

С 29 мая ведомство запрещает поставки опасных морепродуктов с двух индийских предприятий из-за обнаружения в них опасных микроорганизмов и веществ.

Ввоз продукции предприятия M/s IFB Agro Industries Ltd. будет ограничен в связи с выявлением в ней листерий. В креветках, которые поставляет M/s. Naik Oceanic Exports Pvt. Ltd., обнаружена ртуть, сообщает "Интерфакс".

К слову, подобное ограничение вводится в связи с повторным нарушением российских ветеринарно-санитарных требований.

А с 14 мая текущего года ведомство ввело ограничения в поставке креветок, которые поставляет предприятие M/s. Kay Kay Exports. В его продукции обнаружен мышьяк.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россельхознадзор с 12 апреля текущего года запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии. В ведомстве это объяснили тем, что под видом белорусской продукции в страну могут попасть продукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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