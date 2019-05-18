Зарплаты бюджетников в Алтайском крае увеличатся на 15 процентов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-18T18:00:04+03:00

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Заработная плата работников бюджетной сферы в Алтайском крае может вырасти на 15 %. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами регионального парламента 30 мая. Инициативу в АКЗС внес на рассмотрение Губернатор Виктор Томенко.

На повышение зарплат бюджетникам из краевой казны планируется направить 1 миллиард 575 миллионов рублей. Рост зарплат произойдет у медицинских работников, учителей и воспитателей в дошкольных учреждениях, преподавателей, научных сотрудников, работников культуры. Все они подпадают под действие Указов Президента России Владимира Путина, подписанных в 2012 году.

О необходимости увеличить фонд оплаты труда работников бюджетной сферы глава региона заявил 26 апреля, во время годового отчета перед депутатами АКЗС. На заседании Правительства Алтайского края, 6 мая были одобрены первые поправки в закон о краевом бюджете.

По мнению Виктора Беляева, профессора, зав. кафедрой «Экономика предпринимательства и маркетинга» АлтГУ, д.э.н. проблема низких зарплат среди бюджетников назрела уже давно. Край небогатый и по уровню заработка население заметно уступает жителям соседних регионов.

- Я думаю, что пример Алтайского края может послужить своеобразным толчком для того, чтобы главы других регионов задумались о том, что им вообще то тоже пора выполнять майские указы президента.

Регион наш аграрный, серьезных поступлений в бюджет нет и зарплаты тут не самые высокие. Однако, прибавка к заработной плате в 15% бюджетники оценят. Безусловно заработные платы повышать необходимо, - считает Виктор Беляев.

Доктор экономических наук Николай Вардуль поддерживает инициативу губернатора Томенко. Отмечая при этом, что большая часть глав регионов должны были это сделать еще несколько лет назад.

- Несмотря на то, что этот указ был издан еще в 2012 году, больше половины российских регионов до сих пор его так и не выполнили. - Комментирует Николай Вардуль. - Это очень хорошо, что в бюджете Алтайского края нашлись деньги и повышение зарплат бюджетникам стало возможным.

Предстоящая корректировка бюджета помимо повышения зарплат муниципальным служащим, также подразумевает выделение дополнительные средств на несколько направлений. По словам представителя Губернатора и Правительства края в АКЗС Стеллы Штань, это проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях (951 миллион рублей); реализация региональной адресной инвестиционной программы (400 миллионов рублей); финансовая помощь муниципалитетам.

ИСТОЧНИК KP.RU