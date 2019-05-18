СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-18T18:29:04+03:00

"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского Фото: REUTERS

Асафов подчеркнул, что избранный украинский лидер готовится к выборам в Раду, для того, чтобы получить преимущество для своих союзников

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Российский политолог Александр Асафов прокомментировал политические высказывания избранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, никаких изменений в ближайшее время в стране не будет.

- Зеленский последовательно поддерживает все основные политические позиции предыдущего режима. А также позицию «освобождения» Крыма вместе с ними является точно такой же ситуацией из набора риторических пропагандистских приемов предыдущего президента, - подчеркнул Асафов.

Политолог также обвинил Зеленского в предвыборном популизме.

- Это конечно входит в противоречие с его предвыборной позицией, но практически все его заявления, сделанные сейчас входят в противоречие с его предвыборной позицией, на то они и являются предвыборным популизмом, - отметил Александр Асафов.

Политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский готовится к выборам в Раду, для того, чтобы получить преимущество для своих союзников.

- Изменений не будет, и его риторика и риторика его советников это отчетливо показывает, - подытожил Асафов.

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .

ИСТОЧНИК KP.RU