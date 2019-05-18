2019-05-18T18:29:04+03:00
Политика

"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского

Асафов подчеркнул, что избранный украинский лидер готовится к выборам в Раду, для того, чтобы получить преимущество для своих союзников
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления ЗеленскогоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский политолог Александр Асафов прокомментировал политические высказывания избранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, никаких изменений в ближайшее время в стране не будет.

- Зеленский последовательно поддерживает все основные политические позиции предыдущего режима. А также позицию «освобождения» Крыма вместе с ними является точно такой же ситуацией из набора риторических пропагандистских приемов предыдущего президента, - подчеркнул Асафов.

Политолог также обвинил Зеленского в предвыборном популизме.

- Это конечно входит в противоречие с его предвыборной позицией, но практически все его заявления, сделанные сейчас входят в противоречие с его предвыборной позицией, на то они и являются предвыборным популизмом, - отметил Александр Асафов.

Политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский готовится к выборам в Раду, для того, чтобы получить преимущество для своих союзников.

- Изменений не будет, и его риторика и риторика его советников это отчетливо показывает, - подытожил Асафов.

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае увеличатся на 15 процентов
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Индии
ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторождения
На шоссе в Подмосковье фура снесла легковушку: погибли три человека
В Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясения
Глава МИД Ирана заявил, что не хочет войны с США
Индия отправит космические аппараты к Луне, Венере и Солнцу
Экс-канцлер Австрии заявил, что в афере на видео замешана не россиянка,а гражданка Латвии
Детский омбудсмен: в России необходимо создать службу помощи семьям в трудной ситуации
Пушков прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма
Песня Сергея Лазарева покоряет европейские чарты
Порошенко призвал новую власть Украины продолжить усиление санкций против России
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
СМИ: США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
Два человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Подмосковье
Посол Украины: США планируют увеличить военную помощь Киеву
Русские эмигранты хотят посадить своего депутата в Госдуму
Минтранс выполнит поручение открыть железнодорожную часть Крымского моста раньше срока
Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов
Илон Маск будет лично следить за расходами сотрудников корпорации Teslа
В ЮНЕСКО призвали создателей голосовых помощников делать "услужливых мужчин"
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках