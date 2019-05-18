"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского
Российский политолог Александр Асафов прокомментировал политические высказывания избранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, никаких изменений в ближайшее время в стране не будет.
- Зеленский последовательно поддерживает все основные политические позиции предыдущего режима. А также позицию «освобождения» Крыма вместе с ними является точно такой же ситуацией из набора риторических пропагандистских приемов предыдущего президента, - подчеркнул Асафов.
Политолог также обвинил Зеленского в предвыборном популизме.
- Это конечно входит в противоречие с его предвыборной позицией, но практически все его заявления, сделанные сейчас входят в противоречие с его предвыборной позицией, на то они и являются предвыборным популизмом, - отметил Александр Асафов.
Политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский готовится к выборам в Раду, для того, чтобы получить преимущество для своих союзников.
- Изменений не будет, и его риторика и риторика его советников это отчетливо показывает, - подытожил Асафов.
Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .
ИСТОЧНИК KP.RU