В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.
- Мы надеемся на то, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности, - выразил надежду китайский политик.
Представители стран обсудили международные и региональные вопросы. Помпео прокомментировал позицию США относительно Ирана.
При этом Ван И отметил, что что Китай выступает против принципа экстратерриториальной юрисдикции, который применяет Америка, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация добивается от Ирана поведения "нормальной страны".
ИСТОЧНИК KP.RU