2019-05-18T20:27:50+03:00
В мире

В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана

Ван И посоветовал Америке не нагнетать обстановку
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении ИранаВ МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении ИранаФото: REUTERS
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Глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.

- Мы надеемся на то, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности, - выразил надежду китайский политик.

Представители стран обсудили международные и региональные вопросы. Помпео прокомментировал позицию США относительно Ирана.

При этом Ван И отметил, что что Китай выступает против принципа экстратерриториальной юрисдикции, который применяет Америка, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон обвиняет Иран в подготовке атаки на американских военных. Командование ВС США запросило отправку в ближневосточный регион дополнительных сил. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация добивается от Ирана поведения "нормальной страны".

ИСТОЧНИК KP.RU

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