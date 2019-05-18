В Ленинградской области "Корюшка идет!"

СЕГОДНЯ 22:56 2019-05-18T22:56:09+03:00

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Праздник одного из ленинградских символов, корюшки, проходит в Ленобласти все выходные. Первый в регионе фестиваль "Корюшка идет!", который обещает стать доброй традицией, проводят в столице этой водной обитательницы - в Новой Ладоге: именно здесь добывают 70 процентов всей ленинградской корюшки.

На два дня, 18 и 19 мая, Новая Ладога превратилась в шумный рыбацкий город с бойкой торговлей, удивительными ремесленными лавками и ароматными угощениями. Субботним утром фестиваль предворило праздничное шествие участников, а в полдень на площади Кирова торжеству дали официальный старт.

Весь город поделился на зоны. Любознательными гостями показывают рыбацкое оборудование (снасти, лодки, катера) и рассказывают, как превращают крошечную икринку во "взрослую" рыбу. С гурманами делятся кулинарными рецептами. Для детишек - развлечения и пленэр, для их пап - конкурс рыбаков, который завершится сегодня вечером награждением самых удачливых. И, кончено, всех без исключения угощают виновницей торжества - корюшкой жареной, вяленой, маринованной и в составе ухи.

Домой гости могут унести с собой не только позитив, но и свежую рыбку и кушанья из нее: на прилавках представлены охлажденные форель, сом, осетр, рядом - они же, но живые, в аквариумах.

Завершат первый день фестиваля акция "Зарыбление", во время которой в Ладогу выпустят мальков, концерт с участием певца Максима Леонидова и пиротехническое шоу в акватории реки Волхов. А в воскресенье в 10:00 все площадки праздника откроются вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU