2019-05-18T23:13:39+03:00
Наука

Взошла последняя в этом десятилетии Голубая луна

Теперь такое природное явление не появится до 2021 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Взошла последняя в этом десятилетии Голубая лунаВзошла последняя в этом десятилетии Голубая лунаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу вечером, 18 мая, взошла последняя голубая Луна этого десятилетия.

Такой тип Луны не появится до 2021 года. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию этого удивительного природного явления.

К слову, каждый сезон обычно имеет три полнолуния. Если в сезоне четыре полнолуния, то третье полнолуние в сезоне ученые называют Голубой Луной. Полнолуние в эти выходные будет третьим из четырех этой весной, что делает его Голубой Луной. Первое полнолуние весны наступило 20 марта.

Луна в этот вечер, попадая в Скорпион, - знаке, который олицетворяет безудержный секс, оказывается в родной для себя водной стихии. Инстинкты, которыми Луна заведует, обостряются до предела.

Интересный факт: появление у Луны голубого оттенка, несмотря на название явления, является редким явлением. Оно обусловлено оптическим эффектом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Голубая Луна является важным знаком и вызывает множество кривотолков. Многие уфологи уверены, что это время - идеальный период для инопланетного вторжения.

Голубая Луна в Скорпионе 18 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция.Сегодня в Москве можно наблюдать редкое астрономическое явление, которое бывает раз в несколько лет. Когда на 12 календарных месяцев выпадает 13 полнолуний. В эту ночь на Голубую Луну принято загадывать заветные желания

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Ленинградской области "Корюшка идет!"
Курц объявил выборы в парламент Австрии после отставки вице-канцлера
Финалист проекта "Голос. Дети" высмеял итоги шоу в рекламе
Минздрав сообщил, что в пригороде Баку горит торговый центр
В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана
Зеленский заявил, что создаст "неудобства" для Рады
Белоруссию отстранили от голосования на "Евровидении" 2019
Опытный образец российской ракеты "Монолит" появится в 2021-2022 годах
"Никаких изменений в ближайшее время не будет!" : российский политолог прокомментировал политические заявления Зеленского
Зарплаты бюджетников в Алтайском крае увеличатся на 15 процентов
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком опубликованную в Сети информацию о роспуске Рады
Россельхознадзор обнаружил мышьяк в креветках из Индии
ExxonMobil эвакуировала своих сотрудников с иранского нефтяного месторождения
На шоссе в Подмосковье фура снесла легковушку: погибли три человека
В Китае почти 500 человек оказались в зоне бедствия в результате сильнейшего землетрясения