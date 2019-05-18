Взошла последняя в этом десятилетии Голубая луна

СЕГОДНЯ 23:02 2019-05-18T23:13:39+03:00

Теперь такое природное явление не появится до 2021 года

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В субботу вечером, 18 мая, взошла последняя голубая Луна этого десятилетия.

Такой тип Луны не появится до 2021 года. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию этого удивительного природного явления.

К слову, каждый сезон обычно имеет три полнолуния. Если в сезоне четыре полнолуния, то третье полнолуние в сезоне ученые называют Голубой Луной. Полнолуние в эти выходные будет третьим из четырех этой весной, что делает его Голубой Луной. Первое полнолуние весны наступило 20 марта.

Луна в этот вечер, попадая в Скорпион, - знаке, который олицетворяет безудержный секс, оказывается в родной для себя водной стихии. Инстинкты, которыми Луна заведует, обостряются до предела.

Интересный факт: появление у Луны голубого оттенка, несмотря на название явления, является редким явлением. Оно обусловлено оптическим эффектом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Голубая Луна является важным знаком и вызывает множество кривотолков. Многие уфологи уверены, что это время - идеальный период для инопланетного вторжения.

Голубая Луна в Скорпионе 18 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция.Сегодня в Москве можно наблюдать редкое астрономическое явление, которое бывает раз в несколько лет. Когда на 12 календарных месяцев выпадает 13 полнолуний. В эту ночь на Голубую Луну принято загадывать заветные желания

ИСТОЧНИК KP.RU