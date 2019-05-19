2019-05-19T02:02:33+03:00
Политика

В Эстонии выступили против отмены антироссийских санкций

По словам эстонского депутата, политика России в отношении Франции, Германии, Эстонии и Финляндии всегда была разной
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В Эстонии прокомментировали предложение снять с России санкцииВ Эстонии прокомментировали предложение снять с России санкцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель Эстонии на митинге в Милане прокомментировал призыв итальянского министра отменить антироссийские санкции. Как заявил глава конституционной комиссии эстонского парламента Яак Мадисон, каждая страна Евросоюза имеет суверенное право на собственное мнение по этому вопросу, и его страна – против снятия санкций с России.

«С исторической точки зрения, внешняя политика России в отношении Франции, Германии, Эстонии и Финляндии была разной, и мы на европейском уровне стараемся сотрудничать по общим вопросам, таким как политика Еврокомиссии, будущее Евросоюза, курс в отношении миграции. Но, конечно, у нас различная внешняя политика, так как, например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», - приводит его слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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