Король Саудовской Аравии созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит в Мекке

СЕГОДНЯ 05:57 2019-05-19T06:07:20+03:00

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После недавних атак в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд решил созвать экстренный саммит лидеров Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива.

Монарх отправил всем приглашения на встречи, которые должны состояться 30 мая в Мекке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны Саудовской Аравии.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 12 мая, в территориальных водах ОАЭ были атакованы четыре коммерческих судна, в том числе два нефтяных танкера, которые принадлежат Саудовской Аравии. К счастью, в результате атаки никто не погиб, разлива сырья также удалось избежать, а вот судам был нанесен значительный ущерб.

Позже, 14 мая, по одному из нефтепроводов королевства был нанесен удар беспилотниками, предположительно, принадлежащими йеменским мятежникам-хуситам. В результате были повреждены две насосные станции на трубопроводе «Восток-Запад». Саудовская государственная нефтяная компания Aramco назвала атаку «трусливым нападением, терактом и диверсией».

ИСТОЧНИК KP.RU