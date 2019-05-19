«Я – как боец, всегда готов»: Лазарев не против в третий раз представить Россию на «Евровидении»

СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-19T06:37:10+03:00

А пока певец, занявший третье место на музыкальном конкурсе, мечтает просто выспаться и увидеться с сыном [видео]

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Российский певец Сергей Лазарев, занявший на прошедшем в Израиле международном музыкальном конкурсе «Евровидение – 2019» третье место, считает, что он выступил вполне достойно. По его словам, многие участники соревнования вокалистов лично выразили ему восхищение его исполнением лирической композиции Scream («Крик»).

«У меня был очень сложный номер, цель была – показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс», - сказал исполнитель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в финале нынешнего «Евровидения» Сергей Лазарев по итогам голосования зрителей и профессионального жюри набрал 369 баллов и стал третьим. В 2016 году, когда конкурс проходил в Стокгольме, певец тоже занял третье место, но зрители тогда отдали ему первое, а сейчас – второе.

Отвечая на вопрос ТАСС по телефону из Тель-Авива, считает ли он результаты голосования профессионального жюри объективными, певец признался, что для него это «чувствительный вопрос».

«Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято», - сказал он, добавив, что особенно досадно то, что России не дали баллов Белоруссия, которую отстранили от голосования в финале, и Грузия.

При этом, когда Лазарева спросили, допускает ли он возможность представить нашу страну на «Евровидении» в третий раз, он сказал: «Я – как боец, всегда готов».

«Мечтаю выспаться и увидеться с сыном, который очень соскучился. Он две недели меня не видел», - добавил певец.

Заключительный гала-концерт участников конкурса прошел в Тель-Авиве минувшей ночью, «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию финала.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ - SCREAM ФИНАЛ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU