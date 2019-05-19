2019-05-19T07:39:10+03:00
В мире

В Гондурасе потерпел крушение частный самолет

Сообщается, что жертвами ЧП стали пять человек
Александр ДЖУМАЕВ
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В Гондурасе в результате крушения частного самолета погибли пять иностранных туристов. Фото: Twitter.com/ @BomberosHNВ Гондурасе в результате крушения частного самолета погибли пять иностранных туристов. Фото: Twitter.com/ @BomberosHN
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В результате крушения частного самолета у острова Роатан, входящего в состав Гондураса, погибли пять иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По словам представителя вооруженных сил Гондураса, жертвами крушения стали четверо граждан Соединенных Штатов. Эту информацию подтвердили и в пожарной охране страны. Местные власти, в свою очередь, заявили о гибели четырех граждан Канады.

Сообщается, что самолет, направлявшийся в туристический город Трухильо на побережье Карибского моря, потерпел крушение спустя несколько минут после взлета. О причинах крушения в настоящий момент неизвестно.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении вертолета Ми-171Ш вооруженных сил Перу. В результате этого ЧП погибли два человека; по имеющимся данным, вертолет принимал участие в операции по гуманитарному разминированию на границе с Эквадором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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