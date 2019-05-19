Из-за опасности извержения вулкана в районе Токио было перекрыто движение
Специалисты зафиксировали рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от Токио. Как сообщает газета Japan Times, в связи с этим национальное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения вулкана до второго по пятибалльной шкале.
Из-за повышения активности вулкана власти перекрыли движение автомобилей по горным дорогам в районе долины Овакудани - одной из основных достопримечательностей Хаконэ. Также была закрыта канатная дорога, которая связывает Овакудани с озером Аси.
Высота вулкана Хаконэ составляет 1550 метров. Последнее сильное извержение этого вулкана было зафиксировано в XII веке. Одноименный курорт неподалеку от вулкана знаменит своими горячими источниками, горным озером Аси, с которого открывается вид на гору Фудзи, и многочисленным количеством музеев. Ежегодно Хаконэ посещают около 20 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU