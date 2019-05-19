2019-05-19T08:04:27+03:00
В мире

Из-за опасности извержения вулкана в районе Токио было перекрыто движение

Уровень опасности извержения вулкана Хаконэ ранее был повышен с первого до второго по пятибалльной шкале
Александр ДЖУМАЕВ
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Специалисты зафиксировали рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от ТокиоСпециалисты зафиксировали рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от ТокиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты зафиксировали рост вулканической активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от Токио. Как сообщает газета Japan Times, в связи с этим национальное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности извержения вулкана до второго по пятибалльной шкале.

Из-за повышения активности вулкана власти перекрыли движение автомобилей по горным дорогам в районе долины Овакудани - одной из основных достопримечательностей Хаконэ. Также была закрыта канатная дорога, которая связывает Овакудани с озером Аси.

Высота вулкана Хаконэ составляет 1550 метров. Последнее сильное извержение этого вулкана было зафиксировано в XII веке. Одноименный курорт неподалеку от вулкана знаменит своими горячими источниками, горным озером Аси, с которого открывается вид на гору Фудзи, и многочисленным количеством музеев. Ежегодно Хаконэ посещают около 20 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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