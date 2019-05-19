Нил Ушаков: Кошмар взаимных санкций России и ЕС рано или поздно закончится

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-19T08:48:23+03:00

Баллотирующийся в Европарламент бывший мэр Риги призвал Латвию уже сейчас думать о том, как строить отношение с РФ

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Бывший мэр Риги Нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент от возглавляемой им партии «Согласие», убежден, что Латвии необходимо строить отношения с Россией, потому что когда-нибудь «кошмар взаимных санкций» РФ и ЕС закончится.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем, увидим», - сказал он в интервью TV NET.

Нил Ушаков отметил, что в Рижской думе «идут оживленные разговоры» о том, что латвийские политики не могут поехать в Москву на конференцию, а вот политики из других европейских стран спокойно ездят в нашу страну и принимают участие в различных мероприятиях.

«Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о намерении принять участие в предстоящих выборах в Европарламент Нил Ушаков объявил еще в феврале.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/509164" frameborder="0"></iframe> Нил Ушаков, мэр Риги, пожелал приятного аппетита Комсомольской правде.38-летний глава рижского самоуправления приехал в Москву, чтобы попытаться спасти то, что можно спасти от торговой войны, объявленной Евросоюзом РоссииВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU