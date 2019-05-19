Нил Ушаков: Кошмар взаимных санкций России и ЕС рано или поздно закончится
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент от возглавляемой им партии «Согласие», убежден, что Латвии необходимо строить отношения с Россией, потому что когда-нибудь «кошмар взаимных санкций» РФ и ЕС закончится.
«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем, увидим», - сказал он в интервью TV NET.
Нил Ушаков отметил, что в Рижской думе «идут оживленные разговоры» о том, что латвийские политики не могут поехать в Москву на конференцию, а вот политики из других европейских стран спокойно ездят в нашу страну и принимают участие в различных мероприятиях.
«Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», - подчеркнул он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, о намерении принять участие в предстоящих выборах в Европарламент Нил Ушаков объявил еще в феврале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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