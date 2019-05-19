2019-05-19T10:25:17+03:00
Общество

Видео выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" занимает первое место по числу просмотров

Ролик, опубликованный на YouTube, посмотрели более 4 млн раз
Александр ДЖУМАЕВ
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Россиянин Сергей Лазарев, исполнивший на конкурсе композицию "Scream", занял третье местоРоссиянин Сергей Лазарев, исполнивший на конкурсе композицию "Scream", занял третье местоФото: REUTERS
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Видео выступления в полуфинале "Евровидения-2019" исполнителя из России Сергей Лазарев стало лидером по количеству просмотров среди аналогичных роликов других участников конкурса. Ролик, опубликованный на официальном канале конкурса в YouTube, за два дня посмотрели около 4,2 млн раз.

Второе место в настоящий момент занимает ролик представительницы Кипра Тамты с 2,8 млн просмотров. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов занимает третье место; видео его выступления посмотрели около 2,2 млн раз.

Финал конкурса "Евровидение-2019" состоялся в пятницу, 18 мая, в Израиле. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". Россиянин Сергей Лазарев, исполнивший на конкурсе композицию "Scream", занял третье место. Девизом конкурса в этом году стала фраза Dare To Dream, призывающая мечтать смело.

Сергей Лазарев на Евровидении-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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