Видео выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" занимает первое место по числу просмотров

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-19T10:25:17+03:00

Ролик, опубликованный на YouTube, посмотрели более 4 млн раз

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Видео выступления в полуфинале "Евровидения-2019" исполнителя из России Сергей Лазарев стало лидером по количеству просмотров среди аналогичных роликов других участников конкурса. Ролик, опубликованный на официальном канале конкурса в YouTube, за два дня посмотрели около 4,2 млн раз.

Второе место в настоящий момент занимает ролик представительницы Кипра Тамты с 2,8 млн просмотров. Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс из Нидерландов занимает третье место; видео его выступления посмотрели около 2,2 млн раз.

Финал конкурса "Евровидение-2019" состоялся в пятницу, 18 мая, в Израиле. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". Россиянин Сергей Лазарев, исполнивший на конкурсе композицию "Scream", занял третье место. Девизом конкурса в этом году стала фраза Dare To Dream, призывающая мечтать смело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709314" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев на Евровидении-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU