2019-05-19T10:36:12+03:00
В мире

Депутат Рады оценил экономические потери Украины от сокращения экспорта в РФ

По словам Вадима Новинского, за пять лет Киев потерял около 80 миллиардов долларов США
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам парламентария, для восстановления экономики до уровня 2013 года Украине потребуется 35 летПо словам парламентария, для восстановления экономики до уровня 2013 года Украине потребуется 35 летФото: REUTERS
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Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский заявил, что Киев потерял около 80 миллиардов долларов США в результате сокращения торговли с Россией. По словам парламентария, для восстановления экономики до уровня 2013 года Украине потребуется 35 лет.

"Для того, чтобы был рост ВВП реальный, и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75-80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят", - заявил Новинский в эфире телеканала "НАШ".

По словам Новинского, Украине придется идти на компромиссы с Россией, поскольку благодаря подобным шагам страна сможет развиваться. "Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит", - добавил депутат.

Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ и начала конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны; Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает и называет неприемлемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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