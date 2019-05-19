Порошенко наградил Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-19T11:34:59+03:00

Спецпредставитель Госдепа США по Украине был награжден за "весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине"

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Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении специального представителя Госдепа США Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого - высшей государственной наградой Украины для иностранных граждан. Документ был опубликован на сайте главы государства.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера", - говорится в тексте указа.

Ранее на этой неделе Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Как сообщал сайт kp.ru, в ходе церемонии официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас допустил ошибку, назвав Петра Порошенко Педро.

ИСТОЧНИК KP.RU