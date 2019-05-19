Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 60 мячей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-19T12:54:23+03:00

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Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком чемпионата Франции, перешагнувшим отметку в 60 забитых мячей в Лиге-1, оформив дубль в матче против «Дижона».

Первый гол в ворота «Дижона» спустя шесть минут игры нанес с углового Мартиниус, исполнив фантастический по технике удар. В то время как Мбаппе свой первый в этом матче гол подарил его напарник в связке нападения – Курзава. Он забегал по флангу, обыграв сразу четырех футболистов «Дижона» и отдал мяч в центр на свободного Мбаппе, которому только и оставалось, что въехать на добивании в ворота вместе с мячом. Сомнительный для молодого дарования гол.

Второй же гол, записанный на Мбаппе и случившийся на второй минуте добавленного времени, и вовсе был украден 20-летним французом у Курзава. Сам же француз, когда оставался в штрафной наедине с мячом будто бы и не знал, что с ним делать: бил в защитников, в штангу, во вратаря.

Совершенно уникальный по красоте гол забил Ди Мария на 47-й минуте со штрафного, положив мяч в сетку ворот рикошетом от штанги поверх сетки, подарив вратарю «Дижона» обманное впечатление, что «пронесло», а затем мяч аккуратно влетел в сетку.

На фоне таких вот голов одноклубников, достижения Мбаппе, особенно заметного в матче с «Монако», где он забил хет-трик, конкретно в этом матче против «Дижона» блекнут.

Но статистика 20-летнего нападающего говорит в его пользу: за «ПСЖ» он провел 28 матчей и забил 32 гола.

ИСТОЧНИК KP.RU