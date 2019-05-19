2019-05-19T13:12:45+03:00
В мире

Компания SpaceX подала иск к правительству США

Отмечается, что текст заявления содержит конфиденциальную информацию
Александр ДЖУМАЕВ
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Компания SpaceX Илона Маска подала иск к правительству Соединенных Штатов в связи с борьбой за государственные контрактыКомпания SpaceX Илона Маска подала иск к правительству Соединенных Штатов в связи с борьбой за государственные контрактыФото: REUTERS
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Компания SpaceX Илона Маска подала иск к правительству Соединенных Штатов в связи с борьбой за государственные контракты по запуску спутников оборонного значения. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы суда.

Стоит отметить, что SpaceX изъявила желание оставить текст иска конфиденциальным. В заявлении космической компании, на которое ссылается издание, говорится, что иск содержит "конфиденциальную и служебную информацию, не подходящую для обнародования". Решение о том, оставить ли иск засекреченным, примет суд.

Из-за конфиденциальности текста иска остается непонятным, какую из программ государственных закупок хочет обжаловать SpaceX. Отмечается, что иск был подан, когда ВВС США заявили о начале подготовки контрактов на запуск космических спутников; их общая стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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