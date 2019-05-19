В Кремле надеются, что встреча Путина и Трампа состоится

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-19T13:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские власти надеются, что встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Пескова, Москва ждет, какие инициативы последуют из Вашингтона касательно организации возможности встречи, однако американская сторона пока ничего не предложила. Пресс-секретарь также рассказал о том, что на этой неделе в ходе переговоров Путина с госсекретарем США Майклом Помпео обсуждались вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики

ИСТОЧНИК KP.RU