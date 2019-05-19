2019-05-19T13:56:03+03:00
Политика

В Кремле надеются, что встреча Путина и Трампа состоится

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские власти надеются, что встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов", - сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Пескова, Москва ждет, какие инициативы последуют из Вашингтона касательно организации возможности встречи, однако американская сторона пока ничего не предложила. Пресс-секретарь также рассказал о том, что на этой неделе в ходе переговоров Путина с госсекретарем США Майклом Помпео обсуждались вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Австрии поддержал проведение досрочных выборов в стране
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб
Компания SpaceX подала иск к правительству США
Килиан Мбаппе перешагнул отметку в 60 мячей
Пушков прокомментировал обращение Саакашвили к Зеленскому
Стало известно о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского
Мэй сделает парламенту Великобритании "смелое предложение" по Brexit
На инаугурации Зеленского США будет представлять министр энергетики
Порошенко наградил Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого
В центре Киева за день до инаугурации Зеленского ограничили движение транспорта
Депутат Рады оценил экономические потери Украины от сокращения экспорта в РФ
Видео выступления Лазарева в полуфинале "Евровидения" занимает первое место по числу просмотров
В ходе трансляции "Евровидения" в эфир дважды попал флаг Палестины
В России ограничат движение грузовиков по некоторым трассам летом в дневное время