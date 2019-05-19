Президент Австрии поддержал проведение досрочных выборов в стране

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-19T14:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил за проведение досрочных выборов в парламент страны в начале сентября. Об этом он заявил после встречи с канцлером Себастьяном Курцем.

"Если возможно, в начале сентября", - заявил Ван дер Беллен в ходе своего выступления, которое транслировалось австрийскими телеканалами.

О проведении досрочных выборов в парламент Австрии заявил канцлер Себастьян Курц после отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц также заявил, что его Австрийская народная партия прекратит работу в коалиционном правительстве с Австрийской партией свободы, которую представляет Штрахе.

Сообщалось, что Штрахе подал в отставку из-за информации о его возможных тайных связях с иностранцами. По предварительным данным, бывший вице-канцлер пытался договориться о финансовой помощи для его партии.

ИСТОЧНИК KP.RU