2019-05-19T14:11:30+03:00
В мире

Президент Австрии поддержал проведение досрочных выборов в стране

Предполагается, что голосование состоится в начале сентября
Александр ДЖУМАЕВ
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Федеральный президент Австрии Александер Ван дер БелленФедеральный президент Австрии Александер Ван дер БелленФото: REUTERS
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Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил за проведение досрочных выборов в парламент страны в начале сентября. Об этом он заявил после встречи с канцлером Себастьяном Курцем.

"Если возможно, в начале сентября", - заявил Ван дер Беллен в ходе своего выступления, которое транслировалось австрийскими телеканалами.

О проведении досрочных выборов в парламент Австрии заявил канцлер Себастьян Курц после отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц также заявил, что его Австрийская народная партия прекратит работу в коалиционном правительстве с Австрийской партией свободы, которую представляет Штрахе.

Сообщалось, что Штрахе подал в отставку из-за информации о его возможных тайных связях с иностранцами. По предварительным данным, бывший вице-канцлер пытался договориться о финансовой помощи для его партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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