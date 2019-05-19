Появилась информация о возможном первом президентском указе Зеленского

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-19T14:32:15+03:00

Сообщается, что после инаугурации избранный глава государства объявит о роспуске парламента

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной Рады. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на свой источник.

По данным издания, указ будет опубликован "сразу после инаугурации". Тем не менее, точная дата его опубликования не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о подготовке Владимиром Зеленским указа о роспуске Верховной Рады Украины и проведении внеочередных парламентских выборов. В штабе избранного главы государства, в свою очередь, эту информацию назвали фейком, добавив, что идентичный "документ" месяц назад опубликовал в интернете бывший замглавы администрации президента времён Виктора Януковича Андрей Портнов.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. В церемонии примут участие президенты Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Венгрии, а также представители властей ряда других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU