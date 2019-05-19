Бывший глава президентского протокола рассказал о стыде дипломатов из-за неопрятного вида Порошенко

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-19T14:53:47+03:00

По словам Юрия Ладного, действующий президент Украины пренебрегал правилом, согласно которому первое лицо должно иметь "пристойный внешний вид"

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Бывший руководитель президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многие украинские дипломаты испытывали стыд из-за внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом экс-чиновник заявил в интервью изданию "Вести - Украина".

По словам Ладного, который занимал должность главы протокола в 2010-2014 годах, Порошенко пренебрегал правилом, согласно которому первое лицо должно иметь "пристойный внешний вид". "Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - сказал он.

Ладный также отметил, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации, касающиеся выбора одежды, только в исключительных случаях. Тем не менее, он добавил, что действующий президент страны не приемлет критику и замечания.

Петр Порошенко занял должность президента Украины в 2014 году. Он принял участие в президентских выборах, состоявшихся в этом году; по итогам второго тура голосования действующий глава государства набрал более 27% голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU