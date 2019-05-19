Роспотребнадзор: почти 320 тысяч россиян умерли от ВИЧ за 31 год
Более 318 тысяч россиян умерли от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России с момента начала регистрации заболевания. Такие данные были озвучены Роспотребнадзором.
«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией», - цитирует ТАСС данные ведомства.
Основной причиной смертности, как уточнили в Роспотребнадзоре, остается туберкулез на фоне синдрома иммунодефицита (СПИД).
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время отрицание существования ВИЧ приобретает в России широкие масштабы. В Минздраве подчеркнули, что на фоне ситуации с распространением заболевания ежегодно тест на ВИЧ проходят более 30 миллионов человек, в 2018 году обследование прошли 34 миллиона россиян. Данная проблема носит опасный характер для общества.
ИСТОЧНИК KP.RU