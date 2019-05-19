2019-05-19T15:45:33+03:00
Общество

Роспотребнадзор: почти 320 тысяч россиян умерли от ВИЧ за 31 год

Марина ВЕНЦОВА
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Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в РоссииПочти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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Более 318 тысяч россиян умерли от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России с момента начала регистрации заболевания. Такие данные были озвучены Роспотребнадзором.

«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией», - цитирует ТАСС данные ведомства.

Основной причиной смертности, как уточнили в Роспотребнадзоре, остается туберкулез на фоне синдрома иммунодефицита (СПИД).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время отрицание существования ВИЧ приобретает в России широкие масштабы. В Минздраве подчеркнули, что на фоне ситуации с распространением заболевания ежегодно тест на ВИЧ проходят более 30 миллионов человек, в 2018 году обследование прошли 34 миллиона россиян. Данная проблема носит опасный характер для общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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