Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-19T16:23:05+03:00

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Одна из участниц поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) в преддверии турне была доставлена в больницу в связи с полной потерей зрения.

Певица еще 20 лет назад перенесла лазерную операцию, после чего перестала видеть левым глазом. Однако пару дней назад у нее также начались проблемы с правым глазом. Девушке в связи с этим пришлось обратиться в клинику Moorfields Eye Hospital в Лондоне.

"Мел было очень плохо. Остальные участницы группы и менеджеры очень волновались за нее. Она кричала, что ослепла", - пишет издание The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оказали Мелани Браун всю необходимую помощь, в результате чего зрение удалось восстановить. При этом, причину того не удалось установить.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Мелани Браун госпитализирована с переломом ребер и ушибом руки. Девушка пострадала во время несчастного случая - она свалилась с лестницы и теперь находится на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU