Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения
Одна из участниц поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) в преддверии турне была доставлена в больницу в связи с полной потерей зрения.
Певица еще 20 лет назад перенесла лазерную операцию, после чего перестала видеть левым глазом. Однако пару дней назад у нее также начались проблемы с правым глазом. Девушке в связи с этим пришлось обратиться в клинику Moorfields Eye Hospital в Лондоне.
"Мел было очень плохо. Остальные участницы группы и менеджеры очень волновались за нее. Она кричала, что ослепла", - пишет издание The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Врачи оказали Мелани Браун всю необходимую помощь, в результате чего зрение удалось восстановить. При этом, причину того не удалось установить.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Мелани Браун госпитализирована с переломом ребер и ушибом руки. Девушка пострадала во время несчастного случая - она свалилась с лестницы и теперь находится на больничной койке.
ИСТОЧНИК KP.RU