Миллер прокомментировал вероятность задержки строительства «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-19T17:07:59+03:00

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что сдвиги сроков реализации проекта "Северный поток - 2" возможны, но они будут незначительными.

"Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал он в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу «Россия 1».

При этом Миллер добавил, что в настоящее время 4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в докладе Nord Stream 2 отмечалось, что завершение строительства «Северного потока-2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года. Такие корректировки сроков могут быть в том случае, если газопровод будут строить по третьему маршруту, который в апреле 2019 года потребовала рассмотреть Дания.

ИСТОЧНИК KP.RU