2019-05-19T18:29:21+03:00
Происшествия

В Москве у директора клуба «16 тонн» с парковки угнали Lexus

В связи с этим Бутай Асалиев обратился с заявлением в полицию
Марина ВЕНЦОВА
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У директора клуба «16 тонн» Бутая Асалиева с парковки в Москве угнали LexusУ директора клуба «16 тонн» Бутая Асалиева с парковки в Москве угнали LexusФото: Тимур ХАНОВ
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Неизвестные злоумышленники угнали с неохраняемой парковки на Каширском шоссе в Москве автомобиль Lexus, который принадлежал директору клуба «16 тонн» Бутаю Асалиеву. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Судя по заявлению, который владелец машины написал в полицию, угон был совершен в период со 2 по 18 мая. Владельцу нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что итогам I квартала 2019 года самым популярным для угона у преступников стал внедорожник Cadillac Escalade. Вторую строчку занимает Skoda Octavia, а с третьей по позицию разместилось целое семейство автомобилей Toyota: лифтбэк Camry, внедорожные Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

ИСТОЧНИК KP.RU

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