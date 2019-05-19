В Москве у директора клуба «16 тонн» с парковки угнали Lexus

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-19T18:29:21+03:00

У директора клуба «16 тонн» Бутая Асалиева с парковки в Москве угнали Lexus Фото: Тимур ХАНОВ

В связи с этим Бутай Асалиев обратился с заявлением в полицию

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Неизвестные злоумышленники угнали с неохраняемой парковки на Каширском шоссе в Москве автомобиль Lexus, который принадлежал директору клуба «16 тонн» Бутаю Асалиеву. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

Судя по заявлению, который владелец машины написал в полицию, угон был совершен в период со 2 по 18 мая. Владельцу нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что итогам I квартала 2019 года самым популярным для угона у преступников стал внедорожник Cadillac Escalade. Вторую строчку занимает Skoda Octavia, а с третьей по позицию разместилось целое семейство автомобилей Toyota: лифтбэк Camry, внедорожные Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

ИСТОЧНИК KP.RU