Глава Сбербанка: в России проведена большая работа по отстранению олигархов от власти

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-19T19:01:45+03:00

Герман Греф подчеркнул, что не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с 2000-х годов в России проделана большая работа по отстранению олигархов от власти.

«Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства. И с начала 2000-х годов, с приходом команды [президента России Владимира] Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти», - сказал он в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

При этом Греф подчеркнул, что «не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи». Кроме того, он отметил, что "государство должно заниматься своим делом, а предприниматели - своим".

Ранее сайт kp.ru писал, что по словам Грефа, хранящиеся в банке деньги россиян защищают выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, а иногда даже студенты. При этом он добавил, что уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры. Глава кредитной организации заявил, что не было ни одного случая воровства средств извне.

ИСТОЧНИК KP.RU