Российских моряков с задержанного в Египте судна могут выслать из страны в ближайшее время

СЕГОДНЯ 22:15 2019-05-19T22:15:22+03:00

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны Фото: REUTERS

Судно было задержано в Красном море в декабре 2018 года

Изменить размер текста: A A

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка. Об том в воскресенье, 19 мая, сообщил ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.

«Десять членов экипажа с задержанного судна сейчас находятся на военно-морской базе в Суэце, в том числе, россияне <...>, - приводит его слова РИА Новости. - Сегодня вечером будет принято решение, вышлют ли их напрямую или передадут сотрудникам посольства для принятия соответствующих мер».

Со своей стороны, в российском диппредставительстве уточнили, что в настоящий момент речь идет об освобождении только одного российского моряка, второй пока остается на борту судна.

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark, на котором в том числе находились 17 украинцев.

Танкера Sea Shark был задержан в Египте в декабре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU