2019-05-19T22:29:08+03:00
Политика

Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства

Больше всего президент Украины сожалеет о том, что не смог установить мир в стране
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко назвал, что для него является самым обидным за годы выполнения обязанностей главы государства.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», - цитирует его пресс-служба.

При этом Порошенко добавил, что ему трудно объективно оценить пройденный за пять лет путь. Время, по его словам, все расставит по местам. Однако все равно глава государства считает, что Украина в настоящее время находится в лучшем состоянии, чем была в 2014 году.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 мая, состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В 10:00 мск в ходе торжественного заседания Верховной рады новый глава государства принесет присягу на верность украинскому народу.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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