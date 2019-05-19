Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства
Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко назвал, что для него является самым обидным за годы выполнения обязанностей главы государства.
«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», - цитирует его пресс-служба.
При этом Порошенко добавил, что ему трудно объективно оценить пройденный за пять лет путь. Время, по его словам, все расставит по местам. Однако все равно глава государства считает, что Украина в настоящее время находится в лучшем состоянии, чем была в 2014 году.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 мая, состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. В 10:00 мск в ходе торжественного заседания Верховной рады новый глава государства принесет присягу на верность украинскому народу.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU