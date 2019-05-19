В Германии перевернулся автобус с 74 пассажирами

СЕГОДНЯ 23:23 2019-05-19T23:23:58+03:00

В результате ДТП один человек погиб, около 20 ранены

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Междугородний автобус перевозчика Flixbus, который ехал из Мюнхена, перевернулся на автобане близ германского города Лейпциг. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и как минимум 20 были ранены.

По предварительным данным полиции, по данным таблоида Bild, в автобусе, который опрокинулся примерно в 17:30 (18:30 мск), находились 75 человек. Как было установлено, в результате страшной аварии один человек погиб, по меньшей мере пять получили серьезные ранения и десятки - легкие.

В настоящее время на месте ДТП много машин экстренных служб. Кроме того, было запрошено несколько спасательных вертолетов. Специалисты устанавливают причину аварии.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 немецких туристов погибли в аварии с участием пассажирского автобуса в Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU