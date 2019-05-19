В Германии перевернулся автобус с 74 пассажирами
Междугородний автобус перевозчика Flixbus, который ехал из Мюнхена, перевернулся на автобане близ германского города Лейпциг. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и как минимум 20 были ранены.
По предварительным данным полиции, по данным таблоида Bild, в автобусе, который опрокинулся примерно в 17:30 (18:30 мск), находились 75 человек. Как было установлено, в результате страшной аварии один человек погиб, по меньшей мере пять получили серьезные ранения и десятки - легкие.
В настоящее время на месте ДТП много машин экстренных служб. Кроме того, было запрошено несколько спасательных вертолетов. Специалисты устанавливают причину аварии.
Как ранее писал сайт kp.ru, 29 немецких туристов погибли в аварии с участием пассажирского автобуса в Португалии.
ИСТОЧНИК KP.RU