Новак допустил возможность дефицита нефти на мировом рынке

19 Май 23:44 2019-05-19T23:44:36+03:00

Прогноз по добыче нефти в России пересматриваться не будет

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Министерство энергетики РФ не исключает возможности возникновения дефицита нефти на мировом рынке этим летом на фоне роста спроса. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, в предыдущие годы спрос увеличивался. Обычно он растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки. Министр отметил, что затруднился назвать ожидаемые сроки достижения баланса на рынке.

"Это во многом зависит от спроса во втором полугодии. Вы знаете - летом спрос растет, зимой падает, поэтому надо будет смотреть именно с точки зрения летнего спроса. Нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита", - добавил он.

При этом глава минэнерго подчеркнул, что прогноз по добыче нефти в России в связи загрязнением экспортного трубопровода "Дружба" пересматриваться не будет, передает ТАСС.

"У нас особых проблем нет с добычей. И я думаю, что даже по этому месяцу будут объемы выровнены с точки зрения добычи", - сказал министр.

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск согласовал с Москвой проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступил к его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU