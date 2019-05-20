Трамп впервые высказался по вопросу запрета абортов в некоторых штатах

СЕГОДНЯ 00:11 2019-05-20T00:12:36+03:00

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Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку запрета абортов, который был принят в нескольких штатах. Своим мнением глава государства поделился в воскресенье в своем аккаунте в в Twitter .

"Как известно большинству людей, и для тех, кто хотел бы знать, я решительно поддерживаю позицию Pro-Life (За Жизнь), за исключением трех случаев - изнасилование, инцест и защита жизни матери", - написал Трамп.

Он отметил, что 40-й президент США Рональд Рейган придерживался этих же взглядов. Глава Белого дома подчеркнул, что за последнее время Соединенные Штаты продвинулись в вопросе запрета на прерывание беременности, благодаря новым федеральным судьям и судьям Верховного суда. Он призвал продолжать упорную борьбу с абортами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 мая в штате Алабама вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборты на всех стадиях беременности и по любым причинам, даже если зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Документ подписала губернатор штата Кэй Айви.

Ранее подобный закон был принят в штате Джорджия. Общественность в США выступила с осуждением этого закона, отметив, что врачам, прервавшим беременность грозит более суровое наказание, чем насильникам.

ИСТОЧНИК KP.RU