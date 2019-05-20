Умер певец Нильда Фернандес

СЕГОДНЯ 02:00 2019-05-20T02:00:08+03:00

Нильда Фернандеc скончался во Франции в возрасте 61 года

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Франко-испанский певец, шансонье Нильда Фернандес умер в воскресенье, 19 мая, на юге Франции. Об этом сообщает радиостанция FRANCE 24

Он скончался в возрасте 61 года от сердечной недостаточности.

Обладатель редкого мужского альта Даниэль (Нильда) Фернандес родился 25 октября 1957 года в Барселоне. Когда ему было шесть лет, его семья перебралась в Лион, во Францию.

Фернандес имел большой успех во Франции в 80-х и начале 90-х, где он получил признание благодаря своему высокому голосу. В 1993 году музыкант получил награду "Victoires de la musique" в номинации "Открытие года".

Борис Моисеев и Нильда Фернандес - День и ночь.День и ночь. Исполнитель: Борис Моисеев и Нильда Фернандес

Шансонье гастролировал по Франции, Испании, США, Мексике, Чили и Аргентине. В 2001 году он приехал в Россию, где остался на пять лет. Музыкант записал несколько дуэтов с Борисом Моисеевым, а затем объехал всю страну с концертами.

Нильда Фернандес организовал серию концертов "Французские сезоны" в Москве. Работал на Кубе.

ИСТОЧНИК KP.RU