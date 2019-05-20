Греф считает, что ставки по ипотеке к концу 2019 года могут снизиться

СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-20T03:44:56+03:00

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Есть вероятность, что к концу 2019 года ставки по ипотеке в России снизятся до 8%. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что тенденция может сохраниться и в следующем году, поскольку пик инфляции уже миновал. Этого мнения придерживаются и специалисты Центрального банка РФ.

"У меня есть ощущение, что в конце года вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году - если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и 8%, а может быть, даже и ниже", - сказал Греф в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщал сайт kp.ru, в перечне задач, которые были подготовлены по итогам послания главы государства Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку страны принять меры, необходимые для снижения средней ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU