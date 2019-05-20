Минобороны РФ заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом

СЕГОДНЯ 04:08 2019-05-20T04:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Заказ на первую опытно-промышленную партию снарядов калибром 30 миллиметров с управляемым подрывом для проведения госиспытаний поступил в концерн "Техмаш" от министерства обороны России. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится", - сказал он.

Замглавы "Техмаша" такие снаряды применяется и в авиационной технике, и в военно-морской, и в технике сухопутных войск. Однако для их использования уже имеющиеся образцы вооружений придется модернизировать - оснастить аппаратурой управления, передает ТАСС.

Напомним, в марте сайт kp.ru писал, что в московском Конструкторском бюро точного машиностроения (КБ Точмаш) имени Нудельмана в настоящее время создают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров. Боеприпас уникален, у него нет аналогов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU