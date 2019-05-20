В Госдуме анонсировали решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье

СЕГОДНЯ 04:54 2019-05-20T05:05:13+03:00

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В ближайшее время Россия может принять решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. Об этом заявил депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук.

Он отметил, что в российском правительстве есть много лоббистов, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик и российских граждан в этих регионах. По его словам, законы корректировались с учетом предложений от граждан Приднестровья в России.

"И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", — сказал Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

Депутат признался, что вопрос о российском гражданстве жителей Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU