2019-05-20T05:05:13+03:00
Политика

В Госдуме анонсировали решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье

Депутат Ярощук отметил, вопрос о гражданстве РФ больше всего волнует жителей региона
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бланки паспортов граждан РоссииБланки паспортов граждан РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ближайшее время Россия может принять решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье. Об этом заявил депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук.

Он отметил, что в российском правительстве есть много лоббистов, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик и российских граждан в этих регионах. По его словам, законы корректировались с учетом предложений от граждан Приднестровья в России.

"И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение", — сказал Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ.

Депутат признался, что вопрос о российском гражданстве жителей Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп отменил пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
Deutsche Bank в 2016-2017 годы решил не отправлять Минфину США отчет по Трампу
Минобороны РФ заказало первую партию снарядов с управляемым подрывом
Греф считает, что ставки по ипотеке к концу 2019 года могут снизиться
Два польских исследователя погибли на Шпицбергене
На выборах мэра Зугдиди супруга Саакашвили уступает Шангелия
Умер певец Нильда Фернандес
"Покемон. Детектив Пикачу" возглавил российский прокат на выходных
Пушков объяснил негативную реакцию в ЕС на восстановление России в ПАСЕ
Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО
Трамп впервые высказался по вопросу запрета абортов в некоторых штатах
Новак допустил возможность дефицита нефти на мировом рынке
Зеленский принял участие в репетиции инаугурации
В Германии перевернулся автобус с 74 пассажирами
Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список